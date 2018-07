Noli. Grande successo a Noli per la conferenza “Gli uomini di ComSubIn: la Storia e le Imprese” che si è tenuta ieri sera sotto la Loggia a fianco del Comune. In un’ora il Comandante Giampaolo Trucco, che ricopre il ruolo di Capo Nucleo Pubblica Informazione del Comando Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” della Marina Militare, ha stregato tutti i presenti risvegliando l’orgoglio di essere italiani.

“Nella sua esposizione ha percorso la storia della subacquea dai tempi antichi ai giorni nostri anche alla luce della Campagna di ricerche subacquee che la Marina Militare sta svolgendo al largo di Capo Noli, per conto della Soprintendenza Archeologica della Liguria, e che sta ottenendo risultati eccezionali. Le mute, le maschere, le pinne che tutti usiamo per diletto o professione sono state inventate dagli italiani e ‘siamo’ coloro più all’avanguardia di tutti al Mondo per tecnologia e mezzi innovativi” spiega Luca Ghersi, il presidente dell’ANMI di Savona che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con il Comune.

“Chi non ricorda le scene dei film di 007 quando l’agente segreto si toglieva la muta e sotto aveva lo smoking…..durante la seconda guerra mondiale Luigi Ferraro, che fu insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare per le Sue imprese, lo faceva davvero ad Alessandretta quando andava a posizionare cariche esplosive sotto le carene dei mercantili inglesi e quindi se ne ritornava tranquillamente alle feste…..anche Hollywood ha copiato gli Italiani. Un breve, ma non troppo, excursus sulle attività recenti del raggruppamento (Antartide, Costa Concordia ed altre operazioni svolte nell’ambito della Nato) hanno fatto ancor di più apprezzare il superbo Comandante Giampaolo Trucco affascinante oratore” prosegue Ghersi.

“Grazie a tutti coloro che sono intervenuti ed al Comune di Noli…. nella persona del Vice Sindaco Alessandro Fiorito che ci ha messo a disposizione un posto meraviglioso nonché le insostituibili Piera Barisone e Silvia Delbuono. Erano presenti inoltre il Comandante del Raggruppamento Tesei Tesei Amm. Div. Paolo Pezzutti, il Comandante della Capitaneria di Porto CV (CP) Massimo Gasparini ed il GM Emanuele lo Schiavo…. famoso Palombaro. Presenti ovviamente Paolo Curato della Società di salvamento ed i membri della Soprintendenza che seguono e coordinano le ricerche a Capo Noli. I consueti ed amichevoli scambi di cortesie Navali tra gli intervenuti hanno concluso una splendida serata tra amici. W il ComSubIn, W la Marina Militare e W i Marinai Savonesi” conclude Luca Ghersi.