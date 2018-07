Noli, accusa malore in mare: grave una donna

Noli. Una donna di 55 anni è stata trasportata nel pomeriggio di oggi in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona: secondo quanto appreso la signora ha accusato un malore in mare, mentre stava nuotando in un tratto davanti alla spiaggia libera.

Subito è scattato l’allarme con la donna che è stata notata in grave difficoltà: i bagnini e altri bagnanti l’hanno trasportata a riva prima dell’intervento dei militi della Croce Bianca di Spotorno e dell’automedica del 118. La donna avrebbe inalato parecchia acqua.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari la signora si è ripresa, ma considerate le sue condizioni e quanto accaduto è stato disposto un trasferimento d’urgenza presso il nosocomio savonese, la 55enne non è in pericolo di vita.