Albissola Marina/Albisola Superiore. Non ce l’ha fatta neanche la pioggia a smorzare l’entusiasmo per l’edizione albisolese della Beach Music Parade, la grande festa sulla spiaggia che domenica scorsa ha animato i litorale di Albisola Superiore ed Albissola Marina.

A partire dalle 16 e fino a dopo la mezzanotte oltre venti stabilimenti balneari hanno partecipato alla grandissima festa collettiva con eventi per tutti i gusti: dai dj-set alle grigliate, dai concerti di musica dal vivo agli apericena. E dopo Finale Ligure e Varigotti, anche nelle due Albisole la risposta del pubblico è stata eccezionale, con migliaia di persone pronte a divertirsi fino a tarda notte.

di 7 Galleria fotografica Beach Music Parade ad Albisola









“Un’altra fantastica giornata – dicono soddisfatti gli organizzatori Giacomo Canale, Nino Tassara e Fabrizio Fasciolo – L’acquazzone delle 19 non ha fermato la festa e tutte le spiagge ed i locali si sono colorati con musica, divertimento e allegria”.

La Beach Music Paradeunisce zone diverse della Riviera Ligure, accomunate però da una qualità assoluta nei servizi e nell’accoglienza. Gli organizzatori, ovvero Giacomo Canale, l’ideatore della manifestazione, Nino Tassara e Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale del Silb, hanno semplicemente pensato ad un “contenitore” che metta insieme tante eccellenze diverse.

“La Beach Music Parade è un momento perfetto per far festa tutti insieme – spiegano gli organizzatori – Chiunque potrà divertirsi sotto il sole di giorno e poi, di sera, trovare l’appuntamento perfetto per rilassarsi. Come riassume lo slogan di una manifestazione che nasce per unire: sole, musica, mare e divertimento fanno scatenare la Riviera Ligure”.

Canale, Tassara e Fasciolo sono già pronti ad “esportare” la loro creazione fuori dai confini savonesi: la prossima settimana la Beach Music Parade sbarcherà infatti nel Tigullio, a Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Per informazioni visita la pagina www.facebook.com/beachmusicparade o chiama i numeri 393.3341734 o 393.334898 o 336.257.984.