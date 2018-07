Nazionale giovanile: sette convocati sono della Rari Nantes Savona

Savona. Sette atleti della Carisa Rari Nantes Savona sono stati convocati dal tecnico federale Ferdinando Pesci nella Nazionale giovanile nati 2002, 2003 e 2004 per partecipare al raduno che si svolgerà a Monteruscello (Pozzuoli) da mercoledì 18 luglio a mercoledì 1 agosto.

Si tratta di Nicolò Da Rold, Pietro Ricci, Simone Bertino, Alessio Caldieri, Giorgio Boggiano, Luca Zunino e Paolo Giovanetti.

Al termine del raduno verranno selezionati gli atleti nati neòl 2002 che parteciperanno alla Mediterranean Cup in programma a Belgrado, in Serbia, dal 2 al 5 agosto, mentre gli atleti selezionati nati nel 2003 e 2004 parteciperanno al Torneo di Herceg Novi, in Montenegro, sempre dal 2 al 5 agosto.

La convocazione arriva a coronare un momento importante per il movimento pallanuotistico savonese ancora in festa per lo scudetto conquistato dalla squadra Under 17 sabato scorso a Genova, della quale fanno parte i sette convocati.

Un riconoscimento che va a premiare il lavoro svolto dagli atleti e dai tecnici della Rari Nantes Savona guidati dal direttore tecnico Claudio Mistrangelo.