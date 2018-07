Pietra Ligure. Musica, balli, discoteca, percorsi enogastronomici, shopping per le vie, le piazze, e il lungomare: sono questi gli ingredienti del cocktail della “Notte Bianca Summer Dance” di Pietra Ligure.

Dopo il successo degli eventi passati come “The Crazy Horror Show”, “Deejay Match” e la “Notte Bianca Summer Light”, che hanno fatto registrare un afflusso di migliaia di giovani, il Comune di Pietra Ligure e l’associazione “Facciamo Centro” hanno deciso di scommettere ancora una volta sulla direzione artistica di Daniel Noir e Mad Fiftyone.

La “Notte Bianca Summer Dance” prenderà il via alle 18 di giovedì 26 luglio. Il lungomare Bado verrà chiuso alle automobili e la cittadina si trasformerà in un grande “happening“ sotto le stelle.

Gli appuntamenti e le iniziative saranno affidati alla regia di “Facciamo Centro” e ai singoli operatori economici e sostenute da Associazione Ristoratori, Nuova Balnearia Pietrese e Associazione Sea Stone Riviera.

Dicono da “Facciamo Centro”: “La Notte Bianca di Pietra Ligure vuol essere un segnale, non certo il primo, dell’impegno che le attività produttive, in un momento ancora segnato dalle difficoltà, assicureranno per mostrare l’aspetto migliore di Pietra fatto anche di accoglienza, professionalità e disponibilità”.