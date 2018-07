Muretti a secco, Barbagallo: “Più di 1.800 domande resteranno inevase”

Regione. “Sono più di 1800 le domande per i muretti a secco che, pur essendo giudicate ammissibili, non verranno finanziate dalla Regione. Una situazione assurda, soprattutto se pensiamo agli enormi ritardi accumulati dalla Giunta ligure sul Programma di sviluppo rurale; ritardi che rischiano di farci perdere ben 18 milioni di euro stanziati dall’Europa”. Lo dice il consigliere regionale del Pd Giovanni Barbagallo.

“A una recente interrogazione presentata dal gruppo del Pd, di cui sono primo firmatario, e attraverso la quale si chiedeva quante domande fossero state presentate sui moretti a secco e quanti fondi avesse intenzione di stanziare la giunta Toti per far fronte a queste richieste, l’assessore all’agricoltura Mai ha risposto che su 3266 domande presentate ne sono state ammesse 710, mentre 474 sono risultate inammissibili. Ma oltre 2082 richieste, pur avendo ricevuto il via libera, non verranno finanziate per esaurimento dei fondi. L’11 maggio scorso la giunta, ci ha riferito ancora l’assessore Mai, ha stanziato altri 3 milioni di euro (dopo gli 8 iniziali) che serviranno a finanziare altre 250 domande. Ma che fine faranno le 1800 che rimangano? A quanto pare resteranno inevase”.

“Tre milioni sono una cifra troppo bassa per far fronte alle tante richieste che vengono dal territorio. I muretti a secco, oltre a essere una tradizione importante per la Liguria, sono un segmento fondamentale della nostra economia locale. È incredibile che la giunta investa così pochi soldi. Come Partito Democratico daremo battaglia: chiederemo un’ulteriore implementazione dei fondi per far fronte a tutte le domande presentate”.