Modalità di gestione delle allerte meteo, incontro a Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Lunedì 9 luglio alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare, verranno presentate le modalità operative con cui sono gestite le allerte meteo nel Comune di Borgio Verezzi.

Interverranno Flavio Saglietto, geologo, redattore del Piano di Emergenza Comunale, Luigi Sironi, consigliere comunale con delega alla sicurezza ed il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Bozzo in qualità di responsabile del servizio di Protezione Civile Comunale.

La presentazione ha lo scopo di informare la popolazione sulle azioni che potranno essere adottate, a livello comunale, a seguito della dichiarazione di un’allerta meteo da parte della Regione Liguria.

“È ormai passato qualche anno dall’approvazione del Piano di Emergenza Comunale” spiega il consigliere Sironi, “ma solo ultimamente sono state definite chiaramente le modalità operative per la gestione delle allerte idrogeologiche; per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto rivedere le responsabilità e l’operatività all’interno del servizio di Protezione Civile Comunale. Le modalità operative identificate sono state validate a seguito delle ultime allerte meteo che, fortunatamente, non hanno causato criticità particolari sul nostro territorio.”

“La presentazione non tratterà solamente delle azioni che saranno prese a seguito della dichiarazione di un’allerta meteo da parte della Regione” continua Sironi, “sfrutteremo l’occasione per informare adeguatamente la popolazione sul significato delle allerte, su come sono emanate e su come sono gestite a livello comunale. Solo persone consapevoli dei rischi a cui sono esposte sono in grado di adottare comportamenti sicuri in una situazione di emergenza”.