Mistero ai Piani d’Invrea, ritrovato uno scheletro: indagini dei carabinieri

Varazze. Giallo ai Piani d’Invrea per il ritrovamento di uno scheletro. I resti umani sono stati trovati questa mattina e al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri.

In particolare i militari stanno cercando di risalire all’identità della persona di cui è stato ritrovato lo scheletro.

Nel maggio scorso, proprio nella zona dei Piani d’Invrea, era scomparso Giorgio Invrea, 50 anni, il figlio del marchese della casata nobile da cui la località varazzina prende il nome.

L’uomo era sparito nel nulla e le ricerche si erano concentrate nella zona intorno al castello dove abitava con la famiglia. Dopo giorni in cui non era stata trovata nessuna traccia del marchese le operazioni si erano interrotte.

Il Pm di turno, Massimiliano Bolla, ha disposto il trasferimento dei resti al cimitero di Zinola e nelle prossime ore disporrà un accertamento medico legale per valutare la presenza di eventuali traumi sul corpo e anche per chiarire se le cause della morte possano essere attribuibili a cause naturali. Inoltre sara effettuato un esame del Dna per accertare con esattezza l’identità dello scheletro.