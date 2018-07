Mioglia. Si è conclusa con un grande successo di partecipanti e di pubblico la seconda edizione di “Trattolandia”, un grande raduno di trattori storici e moderni andato in scena a Mioglia domenica 8 Luglio ed organizzato dalla Pro Loco di Mioglia.

Sono stati 126 i trattori partecipanti, in netto aumento rispetto agli 89 della prima edizione, che si sono radunati fino alle 11 circa e, dopo una ricca colazione offerta dal Bar Ambarabà, si sono organizzati per la partenza della suggestiva parata di circa 2,6 Km lungo le vie di Mioglia. Il paese è stato protagonista di uno spettacolo unico nel suo genere: un lungo serpentone di trattori festanti ha invaso letteralmente le strade. Guidato dai trattori più antichi, i cosiddetti “testa calda”, e chiuso dai trattori di più grossa cilindrata, il corteo ha percorso il circuito in circa un’ora prima di ritornare al campo esposizione dopo avere ricevuto la benedizione dal parroco.

Una volta raggiunto il punto di raccolta, i trattoristi hanno potuto gustare il pranzo a cura della Pro Loco. Dopo pranzo, i conducenti hanno preso parte a diversi giochi con i loro mezzi, tra cui un divertentissimo ed emozionante tiro alla fune tra trattori ed una gincana che ha visto coinvolti numerosi partecipanti.

I tre primi classificati della gincana sono poi stati premiati con dei cesti offerti da MiniMarket Galatini, Alimentari Scaiola, Macelleria Fortunato, La bottega del pane, Bar Ambarabà, Tabaccheria Edicola Il Cerino, Farmacia S. Andrea, Edilbrico ed Enrico Ferraris.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica si è rinnovata la tradizione della “Sagra dello gnocco”, organizzata dalla Pro Loco di Mioglia, che ha registrato un ottimo successo di pubblico e di critica.

“Grande successo anche per le molte iniziative collaterali: sono stati numerosi i visitatori delle mostre di Mail Art, con opere di artisti di tutta Italia, allestite nelle scuole dal Comune di Mioglia in collaborazione con volontari ed artisti locali. Gli artisti interpretano Mioglia e Non buttare via l’enciclopedia, le quali resteranno visitabili per tutta l’estate durante le feste del paese. Era possibile inoltre visionare i lavori realizzati dagli alunni delle Scuole di Mioglia nell’ambito di vari progetti, tra cui “Libriamoci”. Numerosi apprezzamenti anche per il Museo Contadino, riaperto nel 2014 grazie al lavoro dell’Amministrazione e di alcuni volontari, ed ora aperto gratuitamente al pubblico. I visitatori delle mostre hanno potuto inoltre partecipare alla realizzazione di due opere collettive, distribuite poi tra tutti i partecipanti” spiegano dal Comune di Mioglia.

“Desideriamo ringraziare tutti i volontari e la Pro Loco di Mioglia che hanno reso possibile questo weekend di eventi per il nostro paese, oltre che tutti i partecipanti di Trattolandia e tutti i visitatori delle mostre e del museo contadino. La buona riuscita di queste iniziative e la grande partecipazione di pubblico dimostrano ancora una volta come il nostro paese abbia molto da offrire in tutti gli ambiti, da quello gastronomico a quello culturale, e come la collaborazione tra cittadini, associazioni, esercenti e Comune sia la ricetta vincente per il rilancio del nostro territorio. Siamo stati inoltre orgogliosi di esporre i lavori realizzati dai ragazzi delle nostre scuole durante l’anno scolastico, un’altra dimostrazione dell’altissima qualità della didattica nei nostri paesi e dell’importanza di mantenere un presidio scolastico nei nostri territori” concludono dall’amministrazione comunale.

A Ferragosto prossimo appuntamento con il Ferragosto miogliese, con una rosticciata non stop nel verde a cura della Pro Loco, la fiera mercato di Ferragosto, una camminata rilassante tra i sentieri, mostre, musica, museo contadino e numerose altre iniziative collaterali.