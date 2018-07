Savona. “Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”. Si è svolta oggi pomeriggio a Savona, in piazza Mameli, la manifestazione che ha riunito comitati e associazioni savonesi: “Indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà”, è stato lo slogan dell’iniziativa pubblica con al centro l’immigrazione.

Alla manifestazione ha preso parte anche la Cgil savonese: “Un gesto simbolico per dimostrare da che parte stiamo, un gesto che può sembrare banale ma che fa uscire dall’indifferenza, perché l’indifferenza, ora più che mai, è disumana”. In tutto oltre un centinaio i cittadini savonesi che si sono ritrovati davanti al Monumento ai Caduti per condannare, e dire basta, alle morti in mare, rispondendo all’appello lanciato nei giorni scorsi da Arci, Anpi, Libera e altre associazioni, con iniziative analoghe in tutta Italia.

Foto 2 di 2



Ecco l’appello sottoscritto da don Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera e Gruppo Abele; Francesco Viviano, giornalista; Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci; Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente; Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI.