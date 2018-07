Migranti, a Savona il presidio delle “magliette rosse”: “Coniugare sicurezza e solidarietà”

Savona. “Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità. Sabato 7 luglio indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà”. E’ l’invito lanciato oggi dal Comitato Antifascista savonese in vista della manifestazione in programma in piazza Mameli, dalle ore 17 e 30.

Di seguito l’appello sottoscritto da don Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera e Gruppo Abele; Francesco Viviano, giornalista; Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci; Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente; Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI.