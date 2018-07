Mezzo per il ripascimento spiagge si dirige verso i bagnanti: intervento della Guardia Costiera

Alassio. Il pontone utilizzato per le operazioni di ripascimento delle spiagge ad Alassio si stava muovendo verso le acque destinate alla balneazione, facendo scattare l’allarme di alcuni bagnanti e altri diportisti in zona. E’ successo nella tarda mattinata di ieri: le segnalazioni arrivate alla Guardia Costiera hanno consentito subito l’intervento della Capitaneria di Loano-Albenga.

Il battello GCA09 si è prontamente diretto nel tratto di mare e con pattuglie a terra. Il battello ha messo in sicurezza il pontone in attesa dell’arrivo del rimorchiatore della ditta che sta eseguendo i lavori, e ha allontanato imbarcazioni in transito, scongiurando ulteriori pericoli per la navigazione e la balneazione.

Il personale di pattuglia a terra, con l’ausilio degli assistenti bagnanti, ha fatto uscire le persone dall’acqua a titolo precauzionale.