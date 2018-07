Albisola Superiore. Un’ordinanza finalizzata a stabilire il divieto di transito dei mezzi pesanti sul territorio comunale, ogni venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 14 settembre. E’ quanto stabilito questa mattina in Prefettura a Savona durante la seduta conclusiva della conferenza di servizi per individuare le iniziative da intraprendere per la riduzione del traffico di mezzi pesanti generato dal porto di Savona nei Comuni di Albisola Marina, Albissola Superiore, Celle Ligure e Savona.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, i sindaci dei Comuni interessati, il presidente della Camera di Commercio, il direttore dell’Unione Industriali nonché i rappresentanti dell’Autorità Portuale, delle forze di polizia, dell’Anas, della Società Autostrade e delle associazioni di categoria, sono stati esaminati i risultati del confronto effettuato lo scorso venerdì presso gli uffici dell’Autorità Portuale, con particolare riguardo proprio all’ipotesi di emissione di ordinanze sindacali limitative del traffico dei mezzi pesanti.

di 6 Galleria fotografica Albisola, la protesta dei cittadini contro il traffico









di 6 Galleria fotografica Albisola, il consiglio straordinario dopo le tragedie sull’Aurelia









Nell’occasione, in particolare il presidente della Provincia, il sindaco di Savona e il presidente della Camera di Commercio hanno posto l’accento sulla necessità di realizzare, in tempi ristretti, soluzioni di carattere infrastrutturale idonee a risolvere le criticità derivanti dal transito di mezzi pesanti, evidenziando i positivi effetti economici determinati dalla presenza, sul territorio provinciale, di un sistema portuale vitale come quello di Savona e Vado Ligure.

Alla fine la decisione sull’ordinanza, con il divieto di transito dei mezzi pesanti sul territorio comunale, ogni venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 14 settembre. A tal riguardo, è stato concordato con le forze dell’ordine, i comuni e gli enti proprietari delle strade, di monitorare l’impatto dell’ordinanza sulla viabilità ordinaria ed autostradale, al fine di individuare eventuali criticità e disagi e di adottare interventi correttivi.