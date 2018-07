Liguria. Alta pressione in rinforzo sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia nei prossimi giorni. Tuttavia, un flusso di correnti più fresche da nord manterrà condizioni di instabilità latente soprattutto sui rilievi e nelle ore pomeridiane, dove potrebbero originarsi temporali convettivi raramente sconfinanti lungo le coste. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet che – in sostanza – avvertono i “gitanti” del weekend per possibili temporali pomeridiani, soprattutto sull’arco dell’appennino del levante e sulle alpi liguri.

Oggi, sabato 7 luglio, al mattino cielo sereno quasi ovunque a parte nubi locali poco consistenti. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi e rischio di temporali su Scrivia orientale, Trebbia, Aveto, alta Fontanabuona, Graveglia, alta Val di Vara, alta Valle del Magra. Possibili temporali anche nel gruppo Saccarello-Frontè sulle Alpi Liguri e sulla Valle dell’Erro (al confine con l’Acquese) nell’interno savonese. Sui restanti rilievi solo nubi cumuliformi, ma con assenza di fenomeni. Lungo le coste parziali sconfinamenti attenuati (solo nuvolosità e qualche goccia) saranno possibili dal Golfo Paradiso verso levante e da Capo Mele verso ponente, altrove bel tempo. Generale attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto e ritorno del sereno su tutta la regione. Venti deboli in genere dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento comprese sulla costa tra 18 e 27 gradi, nell’interno tra 10 e 29.

Domani, Domenica 8 luglio, situazione simile: bel tempo ovunque al mattino. Nel pomeriggio temporali possibili su Trebbia, Aveto, alta Val di Vara, Graveglia, alta Valle del Magra a levante, sulle Alpi Liguri a ponente. Sul restante entroterra solo nubi cumuliformi senza fenomeni. Lungo le coste tempo buono a parte sconfinamenti di nubi sul Levante e l’Imperiese senza conseguenze. In serata torna il sereno ovunque. Venti deboli da sud. Mare poco mosso e temperature stazionarie.

Lunedì 9 luglio un po’ di nubi lungo le coste al mattino ed accentuazione dell’attività temporalesca nelle aree interne del levante e sulle Alpi Liguri nel pomeriggio; fenomeni in attenuazione in serata. Per il resto tempo asciutto e soleggiato. Temperature in lieve aumento, venti deboli, mare poco mosso.