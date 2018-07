Liguria. Flussi umidi di origine atlantica transitano da ovest verso est sul centro dell’Europa. Il promontorio anticiclonico che ha interessato la penisola italiana negli scorsi giorni è costretto a piegare la sua testa verso levante lasciando così scoperto il Mediterraneo settentrionale e, quindi, anche la Liguria. Continua ad insistere invece una circolazione ricolma di aria fresca sulla Russia europea.

Come ricordano gli esperti del Centro Limet, durante le ore notturne sulla Liguria abbiamo avuto cielo tra il nuvoloso ed il parzialmente nuvoloso ma senza particolari fenomeni precipitativi. Le temperature minime sono rimaste stazionarie o lievemente aumentate rispetto ai valori di ieri. A Savona i valori minimi si sono attestati sui 24,1 gradi.

Nel corso della mattinata avremo ancora la possibilità per dei rovesci, talvolta temporaleschi, nel tratto compreso tra Savona e Genova. Successivamente assisteremo ad un parziale miglioramento con alternanza tra nubi e schiarite un po’ ovunque. Nel pomeriggio formazione di nuovi temporali sul basso Piemonte in possibile sconfinamento dapprima sul savonese e poi anche sul genovese di ponente, in un contesto comunque molto variabile. Tempo migliore su imperiese e a levante di Genova con sempre alternanza tra nubi innocue e schiarite. In serata migliora ovunque.

Temperature massime in lieve calo con punte fino a 27 gradi lungo le coste e fino a 29 gradi nelle zone interne con sensazione di afa moderata. Vento tra debole e moderato dai quadranti meridionali tranne che sul savonese dove in questa prima parte di giornata stano spirando da nord. Mare generalmente poco mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata dal bel tempo lungo le coste e da un po’ di instabilità pomeridiana in montagna.