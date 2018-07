Liguria. Una perturbazione si avvicina al nord Italia da ovest. Secondo gli esperti del Centro Limet, ciò comporterà sulla Liguria tempo più instabile con fenomeni temporaleschi soprattutto nella giornata di domenica 22 luglio. Migliora da lunedì.

Per la giornata di oggi, al mattino possibili rovesci tra il genovese di ponente e il savonese orientale, al limite fino al varazzino. Non si esclude qualche temporale tra la Valle del Turchino, Stura, l’alta Valle Scrivia e l’alta Val Polcevera. Fenomeni in attenuazione prima di mezzogiorno. Altrove nubi sparse con basso rischio di fenomeni.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio finestra di variabilità con nubi alternate a schiarite; eventuali temporali saranno relegati alle Alpi Liguri.

Tra il tardo pomeriggio e la serata aumento dell’attività temporalesca su Valle Bormida e zone al confine con il basso Piemonte, con parziali sconfinamenti verso la costa savonese e del genovese di ponente prima di notte. Tempo asciutto altrove.

Venti moderati da sud-est al mattino e nel primo pomeriggio, in progressiva attenuazione tra pomeriggio e sera. Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve calo nei valori massimi, ancora afa piuttosto intensa. Sulla costa minime tra 18 e 21 gradi, max tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi.