Liguria. Tempo in peggioramento sulla Liguria per via del transito di una perturbazione, oggi non sono esclusi temporali a partire dalle ore centrali in estensione da ovest verso est. Sono le previsioni meteo degli esperti Limet.

Rapido aumento della nuvolosità in mattinata, dalle ore centrali possibili rovesci più frequenti e intensi sui rilievi. Migliora in serata a partire da ponente. Venti da sud est moderati o tesi, ruotano da sud ovest. Mare mosso. Temperature in calo comprese sulla costa tra 19 e 27 gradi, nell’interno tra 15 e 25.

Domani, martedì 17 luglio, qualche nube di passaggio in un contesto soleggiato, soprattutto sulla costa. Nelle zone interne possibili cumuli con qualche rovescio annesso nelle ore pomeridiane. Venti da sud-ovest moderati. Al largo temporaneamente forti occidentali nel pomeriggio. Mare mosso o localmente molto mosso sottocosta. Molto mosso al largo. Temperature in aumento nei valori massimi.

Mercoledì 18 luglio giornata nel complesso soleggiata sulla costa. Consueti cumuli temporaleschi nelle zone interne nel pomeriggio.