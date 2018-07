Liguria. La circolazione depressionaria sul vicino Atlantico farà gradualmente presa durante i prossimi giorni nei confronti del promontorio anticiclonico nord-africano che attualmente si è consolidato sulla Penisola, imponendo sul Mar Ligure una circolazione umida nei bassi strati. Questa la situazione meteo secondo i previsori del centro meteo Limet. Ma cosa comporta tutto ciò sulle condizioni del tempo in Liguria?

Oggi, martedì 3 luglio, avremo banchi nuvolosi sul Mar Ligure ma con un graduale dissolvimento della nuvolosità nel corso della giornata, salvo cumuli pomeridiani in sviluppo sui rilievi appenninici; possibile isolata instabilità tra le Alpi Liguri e le Alpi Marittime. Venti deboli variabili o a carattere di brezza; si intensificheranno quelle diurne attorno ai capi, specie a ponente. Mare poco mosso. Temperature stazionarie con massime sui 30 gradi e sensazione di disagio per afa sulla costa al più moderato.

Domani, mercoledì 4 luglio, nubi in aumento, già nel corso della notte sul settore centrale, non si escludono sgocciolii o piovaschi di breve durata tra Savona e Genova; tendenzialmente asciutto sul resto della regione con possibili aperture sulle Riviere nel corso del pomeriggio. Venti da sud, a tratti moderati. Temperature in aumento le minime sul settore centrale costiero, complice la maggiore copertura nuvolosa; in calo le massime per lo stesso motivo. Afa moderata lungo costa.

Giovedì 5 luglio nuvolosità essenzialmente concentrata sul settore centrale costiero, ma meno compatta rispetto al giorno precedente; ventilato, abbastanza umido.