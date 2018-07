Liguria. Risveglio con un acquazzone su Genova e qualche nuvola, ma soprattutto sulle riviere la tendenza per la giornata è di diradamento, secondo le previsioni del Limet, il Centro meteo ligure. Sui rilievi invece resterà una diffusa instabilità pomeridiana con fenomeni più probabili e intensi tra Alpi Marittime e Alpi Liguri, nonchè sull’Appennino medio-orientale. Probabili sconfinamenti nuvolosi fino alla linea di costa.

Questa situazione è provocata da una contrapposizione tra la massa d’aria caldo-umida ormai stagnante da qualche giorno sul Mediterraneo centro-occidentale, rispetto alle blande infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani.

Sulla costa quindi anche oggi disagio da afa nonostante le temperature non siano particolarmente alte: la minima oscilla tra 19 e 23° C, la massima tra 27 e 31° C. Nell’interno (fondovalle), la minima tra 10 e 17° C, la massima tra 25 e 30° C.

I venti sono a regime di brezza, più attive quelle pomeridiane lungo le riviere. Mare poco mosso.

Per domani il Limet prevede tempo soleggiato, salvo i consueti cumuli pomeridiani sui rilievi che potrebbero dal luogo a più isolati fenomeni di instabilità (rispetto ai giorni precedenti), più probabili sulle Alpi Liguri e Marittime. Graduale aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale costiero dal tardo pomeriggio.