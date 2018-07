Liguria. Weekend di caldo e maccajasulla Liguria, per via del permanere dell’alta pressione ma insieme a un flusso di correnti umide. Previste però anche belle schiarite e possibili temporali estivi, soprattutto nel pomeriggio di lunedì. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 28 luglio, al mattino banchi di nubi basse interesseranno gran parte della regione, in particolare il Genovese e il Savonese orientale, senza però determinare piogge. Bel tempo sui versanti padani e sulle Alpi Liguri a parte il transito di sottili velature in quota. In giornata passaggio a tempo soleggiato su Spezzino, Tigullio orientale, coste imperiesi e del Savonese di ponente. Un po’ di nubi basse insisteranno tra il Genovese occidentale e il Savonese orientale in modo particolare lungo i rilievi retrostanti la costa. Non si esclude qualche piovasco pomeridiano sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Sempre in serata nuova intensificazione della copertura nuvolosa lungo le coste, specie del settore centro-occidentale, senza precipitazioni. Venti moderati da sud. Mare poco mosso. Temperature che potranno provocare disagio da afa comprese, le massime, sulla costa tra 23 e 31 gradi, nell’interno tra 25 e 30.

Domani, domenica 29 luglio, ancora disagio fisico per condizioni di afa, specie lungo le coste. Al mattino nubi basse piuttosto dense tra il Genovese e il Savonese, senza precipitazioni. Più aperto il tempo sui restanti tratti di costa, addirittura sereno su versanti padani e Alpi Liguri. Nel pomeriggio dissolvimento degli annuvolamenti lungo le coste e sviluppo di cumuli in Appennino e sulle Alpi Liguri dove sarà probabile qualche piovasco, in attenuazione in serata. Venti moderati, sempre da sud, ma in indebolimento. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Lunedì 30 luglio, oltre alla persistente sensazione di afa e calura avremo anche un probabile ritorno di temporali pomeridiani, sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale, per il resto bel tempo. Rotazione del vento dai quadranti settentrionali e temperature in ulteriore aumento specie lungo le coste.