Liguria. Una saccatura ricolma di aria più fresca ed instabile persiste sul centro Europa mantenendo diffuse condizioni di instabilità. Durante le ore notturne, sulla Liguria, si sono verificati locali piovaschi nella zona compresa tra Genova e La Spezia. Tempo asciutto sul ponente.

Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri. Ecco i valori minimi registrati nei 4 capoluoghi di provincia: Genova centro: +23,0°C; Savona: +23,1°C; Imperia: +21,1°C; La Spezia: +21,6°C.

Nel corso della mattinata avremo condizioni di generale variabilità con possibilità ancora per locali rovesci o episodi temporaleschi sul genovese di ponente. Locali piovaschi saranno possibili anche sul Tigullio e sullo spezzino. Tempo asciutto altrove.

Da metà giornata migliora lungo le coste con ancora qualche nube bassa di passaggio, mentre si potranno formare dei rovesci sulle Alpi Liguri. In serata residua nuvolosità bassa sul settore centrale con maggiori schiarite altrove.

Temperature massime stazionarie con punte fino a +29°C laddove sarà maggiore il soleggiamento. Ventilazione moderata da sudest sul levante, da nordest sul ponente al mattino, in rotazione da sud ovunque dal pomeriggio ed in indebolimento. Mare generalmente mosso ma con moto ondoso in graduale calo.

La giornata di domani sarà un po’ più stabile con solo qualche fenomeno pomeridiano sulle Alpi Liguri.