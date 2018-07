Liguria. La mattinata si apre con cieli sereni su tutto il territorio regionale e temperature gradevoli. Lungo la costa si è scesi fino a 19-20 gradi sulle riviere, mentre valori minimi un po’ più elevati si sono registrati sul settore centrale con un massimo di 23 gradi nel quartiere genovese di Castelletto. Più fresco nell’entroterra, grazie ai cieli sereni e all’assenza di ventilazione che hanno permesso l’inversione termica a fondovalle. I valori più bassi li troviamo in val Bormida, dove Calizzano si è fermata poco sopra i 10 gradi. I tassi igrometrici si attestano su valori medio-alti, ovunque superiori al 60%. I venti soffiano deboli dai quadranti meridionali, in leggero rinforzo, a regime di brezza, nel pomeriggio.

Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, specie Alpi Liguri e Appennino centro-orientale. Non sono del tutto da escludere brevi rovesci o temporali pomeridiani su tali zone, ma con probabilità più bassa rispetto a ieri, visto l’aumento dei geopotenziali in quota. Sulla costa la giornata proseguirà calda e soleggiata, senza eccessi, con solo qualche lieve disagio dovuto agli elevati tassi di umidità. I termometri non dovrebbero comunque superare i 27-28 gradi e si manterranno su valori più bassi dove le brezze marine saranno più incisive. Nell’entroterra qualche punta più alta, ma l’umidità più contenuta renderà il clima gradevole.

La giornata di domani vedrà un incremento dell’instabilità sui monti a causa di infiltrazioni di aria fresca in quota che renderanno più attiva e produttiva l’attività cumuliforme. Condizioni che si manterranno simili anche nei giorni successivi.