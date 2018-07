Liguria. Quest’ultima domenica di luglio si apre con cieli non del tutto sgombri dalla nuvolosità, facendo schizzare l’umidità a valori molto elevati.

Il senso di disagio è accentuato da temperature minime ben al di sopra della soglia psicologica dei 20 gradi. Lungo la costa, infatti, già intorno alle 8.30 oscillanno intorno ai 25°C, con valori di umidità ovunque superiore al 75%, segno inequivocabile che ci troviamo davanti ad un’altra giornata impegnativa. Tale mix temperatura/elevati tassi d’umidità impone di porre attenzione nelle attività all’aperto per possibili colpi di calore. La ventilazione, ovunque debole o assente, non aiuta. Riscontriamo solo un debole nord a tratti sul settore centrale della regione.

La giornata dovrebbe proseguire su questa falsariga, con un lento dissolvimento dei banchi di nuvolosità nel corso della mattinata. Nel pomeriggio possibile spiccata attività cumuli-forme nelle zone interne, specie su Alpi Liguri e comparto trebbio-avetano, ove saranno possibili localizzati episodi temporaleschi, in dissolvimento in serata.

Le ultime emissioni modellistiche analizzate dagli esperti di Limet confermano una moderata ondata di caldo di matrice nord-africana nel corso della prossima settimana con temperature in aumento, superiori alle medie del periodo, in un contesto però più asciutto di caldo torrido e quindi meno disagevole per le condizioni psico-fisiche, in particolare nelle ore notturne.