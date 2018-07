Liguria. L’asse della saccatura transita sulle nostre teste rendendo l’atmosfera instabile. Durante la giornata saranno possibili brevi rovesci o temporali a macchia di leopardo, alternati a lunghe pause asciutte. Non si tratterà, secondo gli esperti di Limet, di piogge organizzate e diffuse, ma di instabilità locale, puntiforme. Alcune zone potrebbero bagnarsi, altre rimanere completamente all’asciutto e al sole.

Difficile prevedere esattamente dove si formeranno gli eventuali nuclei, vista anche la poca attendibilità dei modelli matematici in queste situazioni. Al mattino nessun fenomeno, ma dal primo pomeriggio instabilità in aumento con probabile formazione di rovesci sui rilievi, in particolare su entroterra imperiese e Appennino centro-orientale. Possibilità di qualche sconfinamento sulle adiacenti linee costiere nel pomeriggio-sera.

Le temperature sono comprese tra 19 e 21 gradi lungo i litorali, mentre nell’entroterra si scende fino agli 11.5 gradi di Calizzano, nella fredda val Bormida. I venti sono disposti dai quadranti meridionali, rinforzeranno dal pomeriggio e ruoteranno da nord in serata con associato un temporaneo calo termico. Umidità relativa su valori elevati, ovunque superiore al 70%.

Già da domani si ristabiliranno velocemente condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato. Si percepirà il cambio d’aria al mattino, specie nei fondovalle interni dove le minime caleranno di diversi gradi. Aumento termico invece nel pomeriggio, ma con clima gradevole.

Un’estate che prosegue dunque tra fasi stabili e break temporaleschi, che sa regalare giornate calde e soleggiate, ma concede qualche breve tregua. Sicuramente un’estate dinamica e più clemente dal punto di vista termico rispetto agli ultimi anni quando poderose figure anticicloniche si stabilizzavano per intere settimane sul Mediterraneo.