Liguria. Il caldo e l’afa continuano a non dare tregua. L’anticiclone africano è in ulteriore rinforzo e quindi le condizioni meteo non cambieranno molto.

La mattinata odierna si apre con cieli sereni pressoché su tutti i settori. Le temperature costiere, fanno registrare già 28/31°C su settore centrale e savonese, qualche punto in meno ai lati: imperiese e Riviera di Levante viaggiano sui 25/28°C in aumento. Più fresco nelle vallate interne dove le temperature minime sono scese sotto i 20°C ed attualmente oscillano poco oltre tale soglia.

Nelle prossime ore, secondo gli esperti di Limet, dovremo aspettarci addensamenti nel profondo entroterra, in Appennino e sulle Alpi Liguri. Non sono esclusi isolati rovesci o temporali.

Le temperature saliranno ulteriormente lungo la costa, superando diffusamente i 30°C. Nelle vallate interne saranno possibili picchi anche di 35°C, in particolare nell’entroterra spezzino.