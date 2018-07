Liguria. Per buona parte della settimana in Liguria avremo condizioni stabili tipicamente estive grazie a un intermezzo anticiclonico. Ecco le previsioni nel dettaglio secondo gli esperti del centro meteo Limet

Oggi, martedì 24 luglio, cielo in prevalenza sereno, cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici più elevati. Non si escludono isolate manifestazioni temporalesche tra le Alpi Liguri e le Alpi Marittime, in rapido esaurimento con il progredire del pomeriggio. Venti: a regime di brezza; vivace quelle diurne; vento teso su Capo Mele, estremo levante, Appennino centrale. Mari: inizialmente mosso, moto ondoso previsto in diminuzione.

Temperature stabili o in minima diminuzione, saranno comprese sulla costa tra 20 e 30 gradi, nell’interno tra 12 e 29.

Domani, mercoledì 25 luglio, inizialmente poco nuvoloso; più diffusa la cumulogenesi pomeridiana sui rilievi appenninici, potrà dar facilmente luogo a sfoghi temporaleschi tra Val Trebbia e Val d’Aveto, resto dell’Appennino di levante, nonchè tra Alpi Marittime e Alpi Liguri; parziali sconfinamenti nuvolosi nella seconda parte del pomeriggio sui rispettivi bacini marittimi. Venti: brezze dominanti sull’arco ligure, da sud-ovest moderato in giornata al largo. Mari: generalmente mosso. Temperature: in diminuzione le massime nelle zone interne interessate da instabilità; incremento del disagio per afa sotto-costa .

Giovedì 26 luglio soleggiato e afoso sulla costa; isolata instabilità pomeridiana sulle consuete aree appenniniche soggette. Si indeboliscono le brezze, mare poco mosso.