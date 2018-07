Liguria. Quelle nuvole basse che rovinavano la giornata? Dimenticatele. Vengono meno le infiltrazioni umide mentre e rinforza l’anticiclone e – spiegano gli esperti del centro meteo Limet – tali condizioni garantiscono una settimana prettamente estiva.

Oggi, lunedì 30 agosto, qualche addensamento al primo mattino in rapido dissolvimento. In giornata generalmente sereno o poco nuvoloso. Locali cumuli pomeridiani sui rilievi dove non si potrà escludere qualche localizzato rovescio più probabile su Alpi Liguri e alta Val D’Aveto. Venti: prevalgono le brezze. Mare: generalmente calmo. Temperature: stazionarie comprese sulla costa tra 19 e 30 gradi, nell’interno tra 10 e 31.

Domani, martedì 31 luglio, altra giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Consueto sviluppo di nubi cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio, con qualche rovescio non escluso. Venti: Settentrionali. In giornata deboli brezze costiere. Mari: Generalmente calmi. Temperature: In aumento, specie lungo le coste.

Anche mercoledì 1 agosto bel tempo su tutta la regione.