Meritato successo per la mostra su Varazze e la sua gente di Varagine.it

Varazze. Positiva conclusione per la mostra storico fotografica su Varazze e la sua gente denominata “La Macchina del Tempo”: un tuffo nel passato con fotografie che raccontano 100 anni di evoluzione del paese, che si è tenuta le sere di venerdì 13 e sabato 14 luglio 2018, dalle 18 alle 23, nel dehors del Ristorante Kursaal Margherita, organizzata dall’Associazione Culturale Varagine.it, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune di Varazze.

120 storiche immagini che la nota Associazione Culturale Varagine.it ha selezionato tra le oltre 17.000 recuperate, ripristinate e pubblicate online sul proprio sito, ha fatto appositamente stampare per questa particolare mostra, strategicamente allestita in posizione centralissima, fronte mare, sulla passeggiata sempre molto frequentata, nel dehors del Ristorante Kursaal Margherita, che rappresenta uno dei punti di riferimento della città rivierasca da più di un secolo.

Sulla locandina predisposta dagli organizzatori per questo consueto appuntamento estivo si leggeva: «Sei pronto a ripercorrere 100 anni di storia della tua città? 120 immagini d’epoca racconteranno gli eventi più significativa che hanno caratterizzato e trasformato la nostra Varazze. Un secolo di fotografie, come “una macchina del tempo”», parole e concetti che bene chiariscono le finalità che gli organizzatori si sono prefissi di raggiungere.

Un progetto ideato e presentato da Varagine.it, condiviso con l’Assessorato alla Cultura del comune di Varazze e, come per le precedenti iniziative che da quasi un decennio si susseguono in varie località del territorio cittadino, molto apprezzato dal numeroso pubblico di varazzini e turisti, che si sono a lungo soffermati ad ammirare le immagini esposte ed a chiedere notizie.