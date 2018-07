Savona. Sono piuttosto positivi i riscontri che l’amministrazione comunale di Savona ha ricevuto da cittadini e commercianti ambulanti relativamente alla nuova collocazione del mercato settimanale, passato dalla consueta sede di piazza del Popolo ad una sede più frammentata su buona parte del storico cittadino.

Nel secondo lunedì “post rivoluzione” l’assessore al commercio Maria Zunato traccia un primo bilancio di come stanno andando le cose: “Sia da parte dei cittadini che da parte degli operatori abbiamo ricevuto feed-back assolutamente positivi. Ci sono ancora delle criticità che riguardano alcune vie per le quali dovremo intervenire con spostamenti molto banali, mentre per alcune criticità che sono state rilevate lunedì scorso siamo già riusciti a rivolvere il problema in questa settimana”.

Foto 2 di 2



Tra queste ci sono “minimi spostamenti necessari per creare maggiore compatibilità tra i vari banchi e la redefinizione dei parcheggi per diversamente abili, che pure sono stati implementati. Andremo ad individuare un numero di riferimento per ciascun posto-auto, in modo tale che chi era in possesso di un parcheggio riservato lo continui a mantenere anche nella nuova collocazione”.

L’amministratore savonese vuole ringraziare “tutte le strutture comunali perché hanno collaborato attivamente per la buona riuscita dello spostamento del mercato”.