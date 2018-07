Mense troppo care a Savona, Di Padova all’attacco: “Rivedere le fasce”

Savona. “La prima reazione? E’ quella di dire: ‘noi l’avevamo detto’ oppure ‘cvd’ e tutta la gamma di esternazioni. Però il fatto è che a rimetterci sulle scelte sbagliate di questa giunta sono solo le famiglie: quelle che resistono pur pagando di più, quelle che non ce la fanno e rinunciano a far fermare i loro bambini a mensa, quelli del panino etc.. e poi ci sono i dirigenti e gli insegnanti”. Così il Partito Democratico savonese, attraverso Elisa Di Padova, commenta il dato che certifica una diminuzione delle famiglie che mandano i figli nelle mense scolastiche.

“Sono tutti in difficoltà. Allora visto che Montaldo (che evidentemente ormai si è impossessato anche della delega a sociale e istruzione) ha detto che le fasce andranno riviste, chiediamo formalmente anche noi che il percorso venga condiviso alla luce dei dati e dei numeri, in maniera più equa e piu attenta” prosegue Di Padova.

“Perché ogni cosiddetta ‘vittoria’ sul fronte del risparmio su quei capitoli di bilancio è una sconfitta per le famiglie e per i servizi a loro dedicati” concludono dal Pd savonese.