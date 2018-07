Matteo Calcagno torna a giocare nel Genoa

Savona. Matteo Calcagno, il laterale difensivo (classe 2000) messosi in luce con l’Albissola, nello scorso campionato, nonostante la volontà della società ceramista di confermarlo e le numerose offerte ricevute da Taranto, Lecco, Savona, Bustese, Gavorrano e Rimini, è stato richiamato dal Genoa per giocare con la formazione Primavera.



Il Finale si assicura il diritto alle prestazioni sportive del difensore (classe 2000) Alessio Salata, prelevato dal settore giovanile del Genoa.

L’Alassio, dopo aver ingaggiato il difensore lombardo Marco Viganò, ingaggia Michele Mamone, centrale difensivo (classe ’92), proveniente dal Ventimiglia.

L’Albenga, attraverso un comunicato stampa , comunica l’arrivo, in riva al Centa, di Paolo Barison.

Il nuovo centrocampista (classe ’89) ingauno ha indossato le maglie di Baia Alassio, Ceriale, Dianese & Golfo, prima di trasferirsi in Piemonte, dove ha giocato in Eccellenza (per quattro stagioni) con l’Airaschese ed in Promozione (con il Savigliano).