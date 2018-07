Matrimoni in spiaggia, la prima volta anche a Borgio Verezzi: celebrazione ai “Marina Piccola”

Anche Borgio Verezzi si lancia nei matrimoni con rito civile celebrati in “speciali location”, diverse dal Comune. Qualche giorno fa il caso di Albissola Marina, ora, dopo i matrimoni nelle Grotte o in piazza Sant’Agostino, ecco arrivare ufficialmente la prima celebrazione sulla spiaggia, precisamente ai Bagni Marina Piccola, che ospiteranno per la prima volta nella storia della località del ponente savonese un matrimonio celebrato in spiaggia.

L’appuntamento è per sabato 28 luglio, alle ore 19:00, quando i due sposi diranno il fatidico “Si” davanti al sindaco Renato Dacquino. Soddisfazione per l’iniziativa da parte dei titolari dello stabilimento balneare di Borgio Verezzi, il primo ad ospitare una celebrazione del genere sul proprio lido.

E lo stesso primo cittadino sottolinea: “Sicuramente è una tendenza in ascesa e per attuarla bisogna seguire un certo iter e una certa procedura, ma la moda cresce e sicuramente sono belle iniziative… Devo dire che sono celebrazioni piacevoli, mi piacciano in quanto ricordano e ravvivano le bellezze del paese, le Grotte, una piazza, le nostre belle spiagge e strutture balneari…”.

Quanto ai possibili introiti per le casse comunali il primo cittadino smorza gli entusiasmi: “Ad ora un paese come Borgio Verezzi celebra al massimo 10 matrimoni all’anno, quindi come incassi si parla di qualche migliaio di euro e nulla più… Sicuramente cercheremo di agevolare certe pratiche e accontentare quanti decidano un matrimonio in una particolare location” conclude il sindaco Dacquino.

“Siamo molto onorati di ospitare un evento storico per Borgio Verezzi, chiaramente c’è già fermento: in programma la celebrazione, il tradizionale taglio della torta con la cena di nozze in riva al mare” sottolinea il titolare dei Bagni “Marina Piccola” Paolo Ricordo.