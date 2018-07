Marta Monge si aggiudica la Coppa Italia Techno 293 con una tappa di anticipo

Finale Ligure. Da martedì 10 a domenica 15 luglio il Windsurfing Club di Cagliari ha ospitato la terza tappa di Coppa Italia Techno 293, valida anche per il trofeo nazionale di classe. La partecipazione di atleti provenienti da tutte le zone Fiv d’Italia è stata straordinaria e ha toccato le 224 presenze.

La sei giorni di gare ha visto succedersi tre differenti specialità: due giorni di Techno Slalom Cup, un giorno di Long Distance e tre di regate di flotta.

Nello Slalom l’Under 17 Marta Monge, atleta del Circolo Nautico del Finale, si è confrontata con atleti e atlete della Plus, vincendo la propria categoria e classificandosi quarta assoluta. Ottima prestazione anche per la compagna di circolo Sara Galati, giunta terza nell’Under 15 femminile.

Nella Long Distance Sara si è migliorata e ha occupato il gradino più alto del podio. Marta, a causa di un fastidioso risentimento alla caviglia sinistra, ha invece optato per un giorno di riposo assoluto.

Sette delle nove prove di Coppa Italia sono state disputate sfruttando il vento termico, che ha reso la spiaggia del Poetto giustamente famosa tra gli appassionati di windsurf. L’intensità tra i 12 e i 14 nodi e i frequenti salti hanno creato non poche difficoltà a numerosi atleti. Anche Sara ha faticato a trovare il giusto approccio: solo nell’ottava prova, con debole maestrale, è riuscita a sfruttare le proprie caratteristiche giungendo terza assoluta. Suo il quarto posto finale nell’Under 15 femminile.

Nell’Under 17 femminile Marta ha collezionato un terzo e tre quarti posti assoluti, che le hanno permesso di vincere la sua categoria e classificarsi quarta assoluta.

Dopo le vittorie a Pozzuoli e a Porto Corsini, Marta Monge si è aggiudicata la Coppa Italia 2018 con una tappa d’anticipo, mentre Sara Galati rimane in lizza per il secondo posto: sarà decisivo il piazzamento nella quarta e ultima tappa che si terrà a Malcesine dal 12 al 14 ottobre.