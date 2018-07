Marco Baldizzone torna in azzurro: convocato per un collegiale di beach volley

Albisola Superiore. Una bella notizia per il movimento pallavolistico savonese ed in particolare per il settore del beach volley.

Marco Baldizzone, classe 2001, 197 centimetri di altezza, centrale dell’Albisola Pallavolo, è stato convocato insieme a soli altri due atleti in Italia per un collegiale con la Nazionale azzurra maschile Juniores di beach volley che si tiene mercoledì 11 e giovedì 12 luglio presso il centro di preparazione olimpica di Formia.

Per Marco, atleta serio e corretto, che quest’anno ha disputato il campionato di Serie C e ha fatto alcuni ingressi in Serie B, è stata una nuova conferma dell’interesse del Club Italia nei suoi confronti. Nel 2016 infatti ha indossato la maglia della Nazionale, partecipando all’ambito trofeo internazionale Bussinello con la selezione italiana Allievi, e lo scorso anno è stato inserito nella rosa dei ventidue atleti di interesse della Nazionale italiana Under 18 e convocato dalla Federazione Italiana di Pallavolo per uno stage presso il centro sportivo di Vigna di Valle.

“Speriamo che questa esperienza sia di buon auspicio per Marco e per i suoi progetti futuri, nonché per tutto il movimento pallavolistico ligure ed in particolare per il beach volley” dichiarano i portavoce della Fipav territoriale.