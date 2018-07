Manifestazioni a Quiliano e Ortovero, chiuse al traffico la Sp58 e la Sp453

Quiliano. Sabato 21 luglio a Quiliano si terrà la manifestazione “Caruggi e Recanti”.

In vista dell’evento, la Prefettura di Savona ha disposto la chiusura della Sp58 in entrambi i sensi di marcia dalle 17 alla mezzanotte nel tratto compreso tra via Morosso e via Bruggia.

Domenica 22 luglio, invece, a Ortovero si terrà la processione religiosa della Madonna del Carmine.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa, il prefetto di Savona ha disposto la chiusura della Sp453 in entrambi i sensi di marcia dalle 21 alle 22.