Savona. Si è conclusa alle 18 l’allerta gialla per temporali che ha interessato il levante savonese, la Val Bormida e gran parte del territorio ligure.

Nelle ultime ore qualche rovescio temporalesco ha interessato le zone interne dell’imperiese e quelle, sempre interne, a cavallo tra il savonese e il genovese. Ma in mattinata sono state proprio il savonese orientale, la parte più a Ponente della provincia di Genova e lo spezzino quelle protagoniste con temporali forti accompagnati da moltissime fulminazioni.

Questi alcuni dati relativi alle cumulate:

cumulate in 1 ora (in millimetri): 67 Urbe Vara Superiore (Savona), 65.8 Prai (Genova), 64 Levanto San Gottardo (La Spezia), 59.8 Fiorino (Genova)

cumulate in 30 minuti: 54.8 Urbe Vara Superiore (Savona), 48.6 Levanto San Gottardo (La Spezia), 43.6 Prai (Genova), 40.4 Mele (Genova)

cumulate in 15 minuti: 34.8 Urbe Vara Superiore, 32.6 Brugnato (La Spezia), 29.4 Levanto San Gottardo, 28.2 Fiorino

cumulate in 5 minuti: 13.6 Levanto San Gottardo, 13.0 Passo del Turchino (Genova), 12.0 Urbe Vara Superiore

cumulate totali (aggiornate alle ore 18): 98.2 Urbe Vara Superiore, 93.0 Prai, 92.8 Fiorino, 90.6 Brugnato, 81.8 Levanto San Gottardo.

I venti, nella notte e al primo mattino, sono stati anche forti con raffiche meridionali: 85.3 km/h di raffica a Monte Pennello (Genova), 70.2 a Corniolo (La Spezia). Poi si sono pian piano indeboliti. Mare poco mosso con temperatura dell’acqua segnalata alle 16 dalla boa di Capo Mele di 25.9 gradi.

Nella notte la minima è stata registrata a Poggio Fearza (Imperia) con 10.6 mentre i valori più alti a Sanremo (Imperia) con 24.0, Alassio (Savona) con 23.9, Cipressa (Imperia) con 23.3. Nello spezzino 22.2 a Corniolo (La Spezia), in provincia di Genova 21.5 alla stazione del Centro Funzionale.

Nonostante la pioggia in alcune località anche oggi sono stati superati i 30 gradi di massima: i valori più alti nel genovese a Pian dei Ratti con 30.8 e Rapallo con 30.6 e a Levanto (La Spezia) con 30.5. Nell’imperiese 30.1 a Rocchetta Nervina, nel savonese 29.7 a Calice Ligure.

Queste minime e massime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 21.5-29.0

Savona Istituto Nautico 21.9-26.5

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 23.0-25.4

La Spezia 20.7-27.3

Ecco le previsioni per i prossimi due giorni del Centro Meteo Arpal:

DOMANI, DOMENICA 22 LUGLIO: Persistono condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi alternati a momenti più soleggiati. Fenomeni più probabili su Centro-Levante fino al primo mattino, mentre dal pomeriggio i temporali saranno più concentrati sui rilievi con possibile estensione alla costa, specie di Centro-Ponente, in serata

Venti: inizialmente deboli in prevalenza settentrionali in successiva rotazione dai quadranti meridionali, deboli o moderati con locali rinforzi da Sud-Ovest su imperiese e da Sud/Sud-Est a Levante

Mare: mosso, localmente molto mosso in serata a Levante

Umidità: su valori medio-alti

Segnalazioni di protezione civile: bassa probabilità di temporali forti

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento

DOPODOMANI, LUNEDÌ 23 LUGLIO: Residua instabilità con possibili rovesci o temporali nelle prime ore in particolare su Centro-Levante. Successiva tendenza a miglioramento con ampie schiarite a partire da Ponente per il definitivo allontanamento della perturbazione

Venti: inizialmente deboli o moderati settentrionali, in rotazione dai quadranti meridionali con rinforzi da Sud-Ovest sui capi di Ponente al pomeriggio

Mare: mosso, localmente molto mosso a Levante nelle prime ore con moto ondoso in graduale calo a partire da Ponente

Umidità: su valori medi

Segnalazioni di protezione civile: bassa probabilità di temporali forti

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.