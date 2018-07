Maiello da record: seconda vittoria di fila al Berg Island Night Trail

Torna il Berg Island Night Trail che ha animato il fine settimana di Bergeggi con un centinaio di podisti che non hanno voluto mancare all’appuntamento con una gara affascinante e ben organizzata dal BergTeam che di trail ne sa qualcosa. Alla fine la vittoria è andata ancora a Gianni Maiello che ha partecipato alle ultime tre edizioni collezionando qualcosa come due vittorie ed un secondo posto. Maiello chiude gli 11 km del percorso in 53’06” rifilando quasi due minuti a Silvio Braida argento per i colori della Valtanaro. Non ci sono runners locali sul podio perché al terzo posto si piazza Alberto Ghisellini dei Trailrunners Finale che viene staccato di 40” dal secondo.

Il BergTeam può comunque essere soddisfatto di avere piazzato tre atleti nei primi dieci: Alessandro Civitiello è quarto davanti a Pablo Barnes, mentre Simone Delmonte chiude al decimo posto. Un altro membro a testa nei primi dieci anche per la Valtanaro con il settimo posto di Riccardo Naso e per i Trailrunners di Finale con Alessio Sicco che è nono. Sesto Riccardo Saporiti del Sisport, mentre Marco Lotti della Pam Mondovì è ottavo nonchè l’ultimo a restare sotto il muro dell’ora di percorrenza.

Al femminile è gloria per Virginia Oliveri, lei sì del BergTeam che si impone per distacco piazzandosi al 18° posto in 1h08’ davanti a Marta Lovisolo che accusa 1’24” di gap. Nettamente dietro poi Dana Santamaria che è comunque terza in 1h11’29”.