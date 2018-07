Lutto a Marina di Varazze per la prematura scomparsa di Liliana Molin Pradel

Varazze. Grave lutto a Marina di Varazze per la scomparsa, dopo una lunga malattia, della responsabile vendite e marketing Liliana Molin Pradel.

Dopo un’esperienza in Fiat, Liliana Molin Pradel inizia la sua carriera nel Gruppo Azimut|Benetti ad Avigliana, Torino, nel 1999 come Responsabile Vendite e Consegne svolgendo mansioni di crescente importanza fino al 2014, anno in cui entra in Marina di Varazze, per ricoprire il ruolo di Responsabile Vendite e Marketing.

“La perdita di Liliana, rappresenta per noi tutti un grande dolore” afferma con grande commozione il direttore di Marina di Varazze Giorgio Casareto. “La conobbi in Azimut quando avemmo modo di lavorare insieme su alcuni progetti e, da allora, la collaborazione nell’ambito del Gruppo è proseguita fino ad oggi. Le sue qualità umane, oltre a quelle professionali, sono state da tutti apprezzate. Con entusiasmo, positività e concretezza da vera ‘comandante’ sapeva essere per tanti un prezioso punto di riferimento”.

“Fatico a trovare parole adeguate perché, per noi, non è mai stata solo una collega, ma l’energia e la passione che illuminavano ogni giornata. Le stesse che anche durante gli ultimi due anni, pur vissuti con crescente apprensione per le condizioni di salute, ha saputo trasmettere a quanti hanno avuto il piacere di conoscerla, o semplicemente incontrarla. Supportata dal nostro staff che ringrazio perché ha dimostrato col proprio impegno quanto sia importante essere una squadra. Le più sincere condoglianze al marito, ai genitori, al figlio Alessandro e a tutti i famigliari” conclude Casareto.