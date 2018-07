Lorella Cuccarini premiata a Borgio: “Era il mio debutto nella prosa dopo tanti musical”

Borgio Verezzi. “Era il mio debutto nella prosa dopo tanti musical, è stata la mia prima volta a Borgio Verezzi e, tra il centinaio di repliche della scorsa stagione, quella che ricordo con più simpatia è l’insolita pomeridiana qui in piazza Sant’Agostino”. Sorridente e disponibile come sempre, Lorella Cuccarini ha ringraziato così dal palco, dopo aver ricevuto il premio per lo spettacolo di maggior successo del Festival 2017 – la commedia “Non mi hai più detto ti amo“, della quale era protagonista con Giampiero Ingrassia.

A consegnarle la targa, tra gli applausi del folto pubblico, prima dell’inizio di “La leggenda di Moby Dick”, è stato Luciano Pasquale, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che ha avuto espressioni di compiacimento per lo spettacolo, “un eccellente veicolo promozionale per questo territorio”.

Quindi, Maddalena Pizzonia, consigliere comunale al Teatro, ha letto la motivazione: “Per aver fatto esplodere l’interesse mediatico sul Festival di Borgio Verezzi, anche attraverso un intelligente utilizzo dei social, con il ritorno sulla scena della coppia Cuccarini-Ingrassia, vent’anni dopo il successo di “Grease”, in un testo inedito, egregiamente scritto e diretto da Gabriele Pignotta, e che esplora con ironia l’universo dei rapporti familiari. E per aver valorizzato il borgo anche alla luce del sole, grazie alla disponibilità all’eccezionale replica pomeridiana dello spettacolo, impreziosito dalle splendide musiche composte da Giovanni Caccamo e dalla funzionale scenografia di Alessandro Chiti”.