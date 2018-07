LoaNoi punta l’amministrazione Pignocca sulla sicurezza: “Più sinergia con i privati”

Loano. Ha per argomenti la sicurezza e l’ordine pubblico e, soprattutto, il sistema di videosorveglianza attivo in città l’interpellanza presentato dalla lista civica di minoranza LoaNoi alla maggioranza del sindaco di Loano Luigi Pignocca.

I consiglieri Paolo Gervasi, Patrizia Mel e Daniele Oliva chiedono all’assessore competente i motivi per cui “nonostante le numerose e continue segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza (alcune delle quali sulle pagine social che interessano la nostra cittadina) sulla presenza di persone poco raccomandabili (che spesso si rendono anche autrici di atti vandalici) nei parchi comunali in orari serali e notturni, non sia stato attuato un programma di periodico monitoraggio e controllo di tali luoghi” e perché “nonostante la convenzione con i Comuni di Albenga e Finale Ligure, non si è ancora pensato (se possibile) ad attuare un sistema di controllo coordinato dei territori”.

Infine, tenuto conto che il giorno 11 febbraio 2010 è stato sottoscritto “dal ministero dell’interno, dall’Anci e dalle associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata il protocollo d’Intesa denominato ‘Mille occhi sulle città’ con l’obiettivo di sviluppare un sistema di sicurezza che integri le iniziative pubbliche e private nella cornice della sussidiarietà e della complementarietà” i consiglieri interrogano l’amministrazione “in merito alla possibilità di attivare, nei limiti previsti dal suddetto protocollo, adeguate sinergie con le strutture di vigilanza privata aderenti, con particolare riferimento alla gestione e monitoraggio del sistema di videosorveglianza, anche in considerazione del fatto che tale protocollo è stato già sottoscritto di recente da altri comuni della provincia di Savona”.