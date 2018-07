Loano, Siccardi e Tassara interrogano l’amministrazione: “Perché i parcheggi sul lungomare sono transennati?”

Loano. “Perché i parcheggi di Lungomare Marconi sono stati transennati?”. Se lo chiedono i consiglieri di minoranza del gruppo PD/Da sempre per Loano Gianni Siccardi e Giulia Tassara, che hanno intenzione di presentare un’interpellanza al riguardo all’amministrazione del sindaco Luigi Pignocca.

I due esponenti della minoranza vorrebbero conoscere “i motivi per cui, in piena stagione turistica, si sia ritenuto di transennare, togliendo ogni opportunità di parcheggio a tutti i fruitori dell’adiacente arenile, la zona prospiciente lo stabilimento Bagni Loano Mare ed ex Colonia Città di Torino in via Lungomare Marconi. Si ritiene infatti che tale provvedimento abbia, per tempi e luogo, creato un notevole disservizio a turisti e residenti, con diretta ricaduta sulle attività balneari presenti nella zona che hanno dovuto raccogliere le dirette lagnanze di tutti gli utenti”.

“Considerando che la ditta incaricata dello sbarramento è ancora in zona” Siccardi e Tassara invitano sindaco e maggioranza “nell’interesse dell’immagine della nostra città a revocare tale provvedimento, rendendo fruibile l’ampia zona al parcheggio di moto ed auto”.

L’interpellanza, che ha carattere di urgenza, sarà discussa in occasione del prossimo consiglio comunale.