Loano. Un ringraziamento all’operatore Marco Caffa di “Bici soccorso” che ha operato un intervento salvavita alla spiaggia Loano Mare. A farlo è il presidente dei Bagni Marini di Loano che, in collaborazione col Comune, è uno dei promotori del progetto di “pattugliamento” del lungomare in sella a biciclette dotate di attrezzature di primo soccorso e defibrillatore automatico garantito dalla Croce Rossa Italiana.

Proprio durante il suo servizio, Marco Caffa è intervenuto per salvare un paziente in codice rosso a causa di un problema polmonare. Grazie al tempestivo intervento dell’operatore di Bici Soccorso, fortunatamente, il paziente è arrivato stabile in ospedale dove è stato operato.

Foto 2 di 2



“Non possiamo che complimentarci ed ovviamente fare un ringraziamente ed un plauso all’operatore di Bicisoccorso per essere intervenuto in tempo breve ed aver risolto il problema omplimenti. Come balneari siamo molto contenti di questo servizio che funziona” conclude il presidente dei balneati loanesi.