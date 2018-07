Loano, la Lega incontra i cittadini con i parlamentari Ripamonti, Bruzzone e Foscolo

Loano. Sabato 14 luglio, alle ore 20, presso lo Shaka cocktail bar di Loano, in via Ricciardi 36, la sezione della Lega loanese incontra la cittadinanza alla presenza dei parlamentari della zona: i senatori Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone e l’onorevole Sara Foscolo.

Ospite d’eccezione della serata sarà l’Onorevole Andrea Crippa, segretario federale dei giovani della Lega accompagnato dal coordinatore regionale Vatteroni.

“Questo incontro rappresenta un ritorno deciso e costante della Lega nella realtà loanese.

A Loano le elezione del 4 marzo hanno incoronato il partito di Matteo Salvini come il più votato in 10 sezioni su 10: sono i loanesi a chiederci con forza di essere sul territorio e noi sabato ci saremo con tuti gli eletti del territorio e con i giovani che rappresentano il volto della nuova Italia per la quale Matteo Salvini si sta battendo” dicono dalla sezione loanese della Lega.

“Estendiamo l’invito a tutti i loanesi al di là del colore politico perché riteniamo che possa essere un momento per conoscere e avvicinarsi alle idee della Lega. Al termine sarà poi offerto un rinfresco” conclude il segretario cittadino Bavestrello.