Loano. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Loano per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Puccini, a pochi passi dal bocciodromo.

Sul posto stanno attualmente lavorando nove operatori supportati da un’autoscala giunta da Albenga ed un’autobotte proveniente da Savona. Sul posto anche i carabinieri e due ambulanze della croce bianca di Borghetto Santo Spirito.

Il rogo è scoppiato all’interno di un alloggio ricavato dal sottotetto di un edificio, per cause ancora da stabilire con precisione.

Secondo quanto accertato, gli abitanti della palazzina hanno sgomberato non appena le fiamme hanno cominciato a divampare e perciò non si registrano feriti.

Al momento il traffico in zona è stato interdetto.

Aggiornamenti in corso.