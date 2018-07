Loano, i bimbi di Fukushima ospiti di Hakuna Matata per una giornata in barca a vela

Loano. L’associazione “Orto Dei Sogni” di Milano e l’associazione Hakuna Matata di Loano hanno deciso di creare una rete con la “Casa Vacanze Milano Città” e di ospitare i bambini di Fukushima per una giornata gratuita in barca a vela.

“Nel 2011 i bambini della cittadina giapponese colpita dallo Tsunami sono stati strappati alle famiglie – ricordano da Hakuna Matata – Come se non bastasse la centrale nucleare di Fukushima li ha contaminati con la radioattività. Questi bambini hanno bisogno di noi, del nostro impegno, della nostra generosità, del nostro altruismo della bontà d’animo di coloro che sostengono progetti come questi che prevedono un percorso di decontaminazione radioattiva attraverso il soggiorno in riviera di quattro settimane, ospitati nella struttura della ‘Colonia Città di Milano’ a Pietra Ligure, i bambini dell’associazione ‘Orto Dei Sogni’ avranno un programma ricco e genuino preparato dai loro accompagnatori in modo molto scrupoloso, dell’alimentazione sana all’outdoor in mare per decontaminare il corpo. I bambini sono seguiti clinicamente e periodicamente, durante tutto il soggiorno verranno sottoposti a esami clinici per monitorare lo stato di decontaminazione radioattiva. Quel che conta per noi è poterli vedere sorridere e fargli trascorrere ore in mare con le nostre imbarcazioni a vela messe anche a disposizione dai nostri soci”.

Spiega il presidente e fondatore di Hakuna Matata Eusebio Busè: “Salperemo venerdì 27 luglio dalla Marina di Loano, nostro partner sostenitore, con la nostra flotta battente bandiera Hakuna Matata, con circa 20 bambini e 5 accompagnatori, vivremo ore intense e ricche di emozioni, fianco a fianco con questi bimbi per una giornata di alta qualità. Spero che questi bambini possano trovare la gioia e il sorriso sulle nostre barche, Hakuna Matata dal 2012 è impegnata nel sociale attraverso la nautica da diporto, ha fatto vivere ore indimenticabili a famiglie con bambini speciali, dall’autismo alla cecità e ora siamo estremamente felici di avere con noi la comunità giapponese, supereremo le barriere linguistiche grazie alla lingua internazionale che ci unisce ossia la solidarietà. La vela è un ottimo strumento che favorisce la socializzazione, crea il gruppo e lo forma e il mare che nel 2011 si è mostrato ostile e nemico adesso purifica i loro corpi e regala felicità”.

“Questa giornata verrà articolata su misura tenendo conto di tutte le necessità dei bambini che appaiono molto deboli, lo scopo da raggiungere oltre all’interazione sociale e all’integrazione è quello ludico ricreativo, molleremo gli ormeggi, spiegheremo le vele e con i bimbi al timone salperemo per questa nostra nuova e splendida avventura internazionale. Si ringrazia la ‘Colonia Città di Milano’ di Pietra Ligure, l’associazione ‘Orto dei Sogni’ di Milano, tutti i volontari, i collaboratoti e gli armatori della Marina di Loano”.