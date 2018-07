Loano: auto taglia la strada a scooterista, ferito 25enne

Loano. Un giovane di circa 25 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sull’Aurelia.

Il giovane, qualche minuto prima delle 14, stava viaggiando in sella al suo scooter quando, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un’auto gli avrebbe tagliato la strada facendolo cadere.

Fortunatamente per il 25enne solo qualche escoriazione. Un equipaggio di Pietra Soccorso lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.