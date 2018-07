Loano. Appello per ritrovare una gattina tricolore che si è persa ieri a Loano, sulla via Aurelia, all’altezza della rotonda davanti a via Stella.

La gattina è quasi del tutto sorda e la padrona offre una ricompensa di 200 euro a chiunque possa aiutare a ritrovarla.

Se qualcuno la vedesse può telefonare a Patrizia al numero 347 3671168.