Lo “Sfondareti” incorona i suoi campioncini

Savona. Si è conclusa nella miglior maniera, nella serata di venerdì 13 la prima parte della seconda edizione del Torneo Sfondareti a 6 giocatori, dedicato a Felice Virgilio Levratto.

L’evento, vero fiore all’occhiello della perfetta macchina organizzativa velociana guidata dal segretario generale Salvatore Lorito e dal coordinatore del settore giovanile per le squadre a nove e ad undici (preagonistica e agonistica) Tiziano Esposito, aveva preso il via lunedì 9 luglio e per tutta la settimana ha deliziato il pubblico delle grandi occasioni accorso nella bombonera G. Nasi di via Tissoni, offrendo gol, emozioni e puro divertimento.

A sfidarsi in questo caso sono state le categorie Giovanissimi ed Allievi. Palpitanti le due finalissime.

Nella leva 2003/2004 La Rustica ha avuto la meglio sulla sempre viva Airdrop solo dopo i calci di rigore (3 a 3 il risultato dei tempi regolamentari).

Bellissimo il match dei 2001/2002 che vedeva di fronte la sorprendente L’Ancora di Varazze (condotta dall’ottimo coach Komoni) e la mai doma Cantera Torre de Leon (nelle foto). Equilibratissimo il primo tempo con i coulored in divisa verde passati in vantaggio a seguito di una millimetrica triangolazione raggiunti dai canteros in maglietta croata (che sia un segnale propiziatorio) grazie alla punizione bomba di Tubino, vero mattatore dell’incontro.

Nella ripresa i ragazzi di mister Felicino Vaniglia (stesso Dna, carattere e mentalità vincente) con una prova superlativa hanno dapprima portato a compimento il ribaltone finendo poi per dilagare sino al 4 a 1 conclusivo.

Simpatica e ricca la premiazione avvenuta attraverso l’abile regia del presidente granata Bertrand Viti coadiuvato dal presidente del rigenerato e vitale settore giovanile della Veloce Francesco Sanguineti e dal riconfermato allenatore della prima squadra Mario Gerundo, neo gestore del circolo insieme alla gentile signora Gabriella.

La manifestazione Sfondareti dedicata all’indimenticabile cannoniere Felice Levratto, riprenderà lunedì 16 e proseguirà fino a venerdì 20 luglio con partite in orario serale con la categoria Futuri Campioni (2008, 2009 e 2010).