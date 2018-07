Laigueglia. Meno una settimana allo Sbarco dei Saraceni. Il grande evento dell’estate laiguegliese é in programma venerdì 27 luglio con i tradizionali fuochi d’artificio sparati dal mare. Ma già da lunedì prossimo sono in programma diversi eventi collaterali per rendere ancora più spettacolare l’attesa dello Sbarco del pirata saraceno Dragut e del suo equipaggio.

Durante la settimana dello Sbarco alcuni alberghi e ristoranti serviranno menù a tema con pietanze basate su ricette risalenti al Rinascimento: ricette del Maestro Martino (il più celebre cuoco del XV sec), di Caterina De’ Medici, di Jean de Bockenheim (cuoco di Papa Martino V), di Michele Savonarola e di Costanzo Felici.

Prevista anche una particolare caccia al tesoro che si terrà il 26 luglio. È dedicata ai bambini dai 7 ai 13 anni e si svilupperà in tutta la zona pedonale del centro storico (quindi non ci sono pericoli!). Sono previste 10 tappe e comprendono la composizione di un puzzle, cruciverba, microscopiche nozioni di storia, letteratura, matematica, fauna, flora. La caccia al tesoro dura circa un’ora.

Il giorno dopo sarà il momento clou della settimana con lo Sbarco che inizierà alle 22. Si comincia con momenti di vita quotidiana dell’epoca (1546). La serata proseguirà con intrattenimenti musicali nelle piazzette del centro storico del borgo marinar a cura dell’Associazione commerciale “Mare e Mestieri.