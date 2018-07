Finale Ligure. Si è scagliato violentemente contro un anziano di 80 anni disabile, N.B., prima con ingiurie ed insulti e poi con un pugno che gli ha sfondato il lunotto dell’auto. E’ successo domenica 15 luglio, nel primo pomeriggio, sulla passeggiata di Finale Ligure: protagonista dell’episodio un 27enne di Torino, F.T., che è stato denunciato dalla polizia stradale per il reato di danneggiamento.

Tutto è nato a seguito di una lite per un parcheggio sul lungomare finalese, in direzione Finalpia. Il 27enne, a bordo di una Porsche GT3 gialla, stava cercando parcheggio: notando dallo specchietto una vettura che stava per uscire ha fatto scendere la moglie per farle tenere il posto, in attesa di tornare indietro e parcheggiare tranquillamente.

Foto 3 di 3





Poco dopo, però, ecco arrivare l’anziano a bordo di una Toyota: quest’ultimo, vedendo il tanto sospirato posto auto, ha chiesto alla signora di spostarsi, in quanto non aveva diritto ad occupare il parcheggio in quel modo. Dopo un primo tira e molla tra la moglie del 27enne e l’anziano, l’80enne è riuscito a mettere in sosta la sua macchina, munita di contrassegno per disabili.

Passano appena due minuti ed ecco sopraggiungere il 27enne con la sua Porsche, convinto di trovare il posto libero. Invece, come ha visto l’altra auto già nel parcheggio è andato su tutte le furie: il torinese ha lasciato l’auto sulla strada, bloccando il traffico e causando una lunga coda sul tratto di passeggiata, poi ha cominciato a minacciare l’anziano, intimandogli di togliere la vettura appena parcheggiata e fargli posto, in quanto il parcheggio “era già occupato”. L’80enne si è rifiutato ed allora il 27enne ha cominciato ad insultarlo pesantemente, con ingiurie e altre minacce, arrivando anche a spintonarlo (per questo più tardi l’anziano è dovuto andare in ospedale a farsi visitare). Finché, in preda alla rabbia, con un pugno gli ha sfondato il lunotto della vettura, andato in frantumi.

La scena è avvenuta alla presenza di molti automobilisti rimasti bloccati e da altri turisti e passanti che si trovavano sul lungomare finalese, che hanno allertato le forze dell’ordine in quanto l’episodio stava degenerando. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Finale Ligure, coadiuvati dalla polizia municipale: solo all’arrivo dei poliziotti il 27enne si è calmato.

Dopo aver accertato i fatti e ascoltato le prime testimonianze, nei confronti del turista torinese è scattata una denuncia penale per danneggiamento: l’anziano, inoltre, avrà tre mesi di tempo per sporgere formale querela di parte in merito a quanto accaduto.